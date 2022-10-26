На деоккупированных территориях появятся пункты обогрева – Минреинтеграции

На освобожденных от российских оккупантов территориях Украины обустроят пункты обогрева. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.



Точные локации, для которых такие пункты будут жизненно необходимы, определяют специалисты оперативных штабов ОВА.



По данным ведомства, на деоккупированных территориях ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева. В них можно будет согреться, подзарядить телефоны и поесть.



Такие пункты могут развернуть в админзданиях, учебных и культурных заведениях.



Кроме того, ГСЧС договорилась с еврокомиссаром о предоставлении тысячи мобильных пунктов обогрева, которые оснащены генераторами. Их доставят в опасные, прифронтовые и освобожденные регионы.



Перечень и точные места расположения пунктов обогрева в ближайшие дни появятся на региональных сайтах ГСЧС.



Также точки обогрева обустроят в помещениях более 30 железнодорожных вокзалов в областных и районных центрах, которые принимают внутренних переселенцев.



В частности, это вокзалы в Запорожье (2), Виннице, Хмельницком, Камянце-Подольском, Бердичеве, Ровно, Кривом Роге (2), Ковеле, Коломые, Мукачево, Трускавце, Моршине, Жмеринке, Ивано-Франковске, Черновцах, Чопе, Ужгороде, Житомире, Мироновке, Чернигове, Тростянце, Сумах, Харькове, Одессе, Черкассах, Кропивницком, Бердичеве, Тернополе, Львове (2), на станциях «Тараса Шевченко» и «Дарница».