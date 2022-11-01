Лиман. Фото: ОВА

«Ощадбанк» відновив роботу в Лимані Донецької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Перше повноцінне відділення банку запрацювало у місті після його деокупації. Раніше тут уже працював банкомат, тепер нарешті лиманці зможуть отримати весь спектр банківських послуг: відкриття та закриття рахунків, оплата муніципальних послуг, отримання та посилання переказів. Відділення працює у будні з 09:00 до 15:30 за адресою: вул. Івана Лейка, 3», — поінформував Кириленко.

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