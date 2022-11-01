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ВСУ не имеет эффективной защиты от иранских ракет, которые покупает РФ

01 ноября 2022, 15:45

ВСУ не имеет эффективной защиты от иранских ракет, которые покупает РФ

Баллистические ракеты Ирана, которые РФ планирует закупать, вероятно, будут размещены на северной границе Украины. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км одна ракета, другая ракета - 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты», - сказал он, отметив, что сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые на вооружении ВСУ.

Игнат сказал, что Украина располагает средствами противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны.

Также Игнат сказал, что РФ планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, которые есть на вооружении у оккупантов, но у них они заканчиваются. РФ, по словам спикера Воздушных сил ВСУ, уже начала использовать свой неприкосновенный запас.

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что выделят Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них будут отправлены уже в ближайшем будущеем.

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