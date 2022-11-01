ЗСУ не має ефективного захисту від іранських ракет, які купує РФ

Балістичні ракети Ірану, які РФ планує закуповувати, напевно, будуть розміщені на північному кордоні України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно вони будуть доставлені на Північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні. 300 км одна ракета, інша ракета - 700 км по дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту», - сказав він, зазначивши, що збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які на озброєнні ЗСУ.

Ігнат сказав, що Україна має у своєму розпорядженні засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони.

Також Ігнат сказав, що РФ планує придбати у Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М, які є на озброєнні в окупантів, але вони закінчуються. РФ, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ, вже почала використовувати свій недоторканний запас.

Раніше в Міністерстві оборони США повідомили, що виділять Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них будуть відправлені вже найближчим часом.