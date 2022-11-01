В ВСУ показали, как уничтожили технику российских сил в Луганской области

Сечеславские десантники-артиллеристы при поддержке авиации уничтожили бронированную технику и живую силу российских оккупантов в Луганской области. Видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.





«В Луганской области артиллерийскими подразделениями 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины при поддержке авиации феерически уничтожена скрытая бронетехника вместе с личным составом российских захватчиков», - рассказали военные.

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что выделят Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них будут отправлены уже в ближайшем будущеем.