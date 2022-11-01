У ЗСУ показали, як знищили техніку російських сил на Луганщині

Сечеславські десантники-артилеристи за підтримки авіації знищили броньовану техніку та живу силу російських окупантів у Луганській області. Відео опублікувало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.





«На Луганщині артилерійськими підрозділами 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України за підтримки авіації феєрично знищено приховану бронетехніку разом з особовим складом російських загарбників», - розповіли військові.

Раніше в Міністерстві оборони США повідомили, що виділять Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них будуть відправлені вже найближчим часом.