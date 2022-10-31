Из-за обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры российскими оккупантами в понедельник утром в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Он отметил, что российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.



«Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий», - говорится в сообщении.

Сегодня российские войска обстреляли ракетами несколько областей Украины. О взрывах, работе ПВО сообщают власти Киевской, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Запорожской областей.