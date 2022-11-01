ТЕС, ТЕЦ та ГЕС: Росія пошкодила 40% енергетичної інфраструктури України

Росія серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.



Зеленський поінформував про те, що енергетична інфраструктура зазнає масованих атак ракетами та дронами з боку Росії, а також про те, які заходи вживає Україна для стабілізації роботи енергомережі.



Президент України нагадав, що після приєднання до європейської мережі ENTSO-E розпочався експорт електроенергії до Європи.



«На жаль, через удари ракетами та безпілотниками-камікадзе з боку РФ по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми всі відновимо, і в спокійніший час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії у Європу», — сказав він.



Окрему увагу сторони надали подальшому посиленню енергетичних санкцій проти РФ.

Читайте також: У ЄС заявляють про готовність постачати Україні електроенергію

Дивіться також:



