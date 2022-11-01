Конкретные решения: Зеленский поговорил с Макроном по энергетической инфраструктуре

Президент Владимир Зеленский провел конструктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.



«Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры», — отметил Зеленский.



Разговор прокомментировал и Макрон в своем Twitter.



Он подчеркнул, что инфраструктура водоснабжения и электроснабжения Украины понесла значительный ущерб в результате российских атак.



«Действовать нужно до зимы», — отметил лидер Франции.



Макрон также сообщил, что подтвердил сегодня утром Зеленскому, что Франция полностью мобилизована для увеличения военной поддержки Украины, особенно касательно противовоздушной обороны.

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