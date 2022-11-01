Конкретні рішення: Зеленський поговорив з Макроном щодо енергетичної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський провів конструктивну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це очільник Української держави повідомив у Twitter.



«Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури», — зазначив Зеленський.



Розмову прокоментував і Макрон у своєму Twitter.



Він підкреслив, що інфраструктура водопостачання та електропостачання України зазнала значних збитків внаслідок російських атак.



«Діяти потрібно до зими», — зазначив лідер Франції.



Макрон також повідомив, що підтвердив сьогодні вранці Зеленському, що Франція повністю мобілізована для збільшення військової підтримки України, особливо щодо протиповітряної оборони.

Дивіться також:



