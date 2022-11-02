«ДНР» заявила о двоих погибших и двоих раненых гражданских

За минувшие сутки в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли два мирных жителя. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Обе смерти зафиксированы в Благодатном. Ранения различной степени тяжести получили два гражданских лица: парень-подросток 2008 года рождения подорвался на мине в Кировском районе Донецка, мужчина 1963 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Центрально-Городском районе Горловки.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 1 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека. Еще десять мирных жителей получили ранения.



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