«ДНР» заявила про двох загиблих та двох поранених цивільних

02 листопада 2022, 09:01

«ДНР» заявила про двох загиблих та двох поранених цивільних

Минулої доби через обстріли на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території загинули двоє мирних жителів. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».

Обидві смерті зафіксовані у Благодатному. Поранення різного ступеня тяжкості отримали дві цивільні особи: хлопець-підліток 2008 року народження підірвався на міні в Кіровському районі Донецька, чоловік 1963 року народження постраждав внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у Центрально-Міському районі Горлівки.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу, 1 листопада, через обстріли з боку російських сил загинуло четверо людей. Ще десять мирних жителів отримали поранення.

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