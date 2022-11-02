Оккупанты обстреливают Донетчину: Четверо погибших, десять раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 1 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Две смерти зафиксированы в Торском, по одной — в Бахмуте и в Колодезях. Еще десять человек получили ранения: четверо — в Райгородке, по одному — в Николаевке, Павловке, Авдеевке, Бахмуте, Дружбе, Максимильяновке.



«Кроме того, правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации — в Рубцах», — отметил Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1143 мирных жителя. 2513 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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