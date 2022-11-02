«У нас уже были такие перерывы»: Лях рассказал, возвращаются ли люди в Славянск

В Славянске увеличивается количество населения, однако в городе по-прежнему небезопасно. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава городской военной администрации Вадим Лях.



«Как только изменилась ситуация на фронте, особенно у Лимана, когда врага оттеснили, когда заявили о том, что газоснабжение в Донецкой области будет, и объявили о начале отопительного сезона — количество людей в городе каждый день увеличивается», — сообщил Лях.



Однако, подчеркнул мэр, возвращаться рано.



«Практика соседних городов показывает, что обстрелы могут возобновиться. У нас уже были такие перерывы, когда казалось, что не будет больше никаких ракетных обстрелов», — сказал Лях.



По его словам, противник ведет обстрелы ракетами С-300 с дальностью до 100 км, поэтому вполне может попадать в объекты критической инфраструктуры и жилым домам.



«Результаты обстрелов — 28 погибших и 90 раненых за период (с начала полномасштабного вторжения РФ)… Эвакуация спасает жизни. Несмотря на то, что люди приезжают — и уезжают также», — отметил глава городской военной администрации.

Ранее Лях рассказал, что в Славянске готовятся к отопительному сезону — и в некоторых районах, в частном секторе, он уже начался.