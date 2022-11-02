«У нас уже були такі перерви»: Лях розповів, чи повертаються люди до Слов'янська

У Слов'янську збільшується кількість населення, проте у місті, як і раніше, небезпечно. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Щойно змінилася ситуація на фронті, особливо біля Лимана, коли ворога відтіснили, коли заявили про те, що газопостачання на Донеччині буде, і оголосили про початок опалювального сезону — кількість людей у місті щодня збільшується», — повідомив Лях.



Однак, наголосив мер, повертатися зарано.



«Практика сусідніх міст показує, що обстріли можуть відновитися. У нас вже були такі перерви, коли здавалося, що не буде більше жодного ракетного обстрілу», — сказав Лях.



За його словами, противник веде обстріл ракетами С-300 з дальністю до 100 км, тому цілком може влучати в об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.



«Результати обстрілів — 28 загиблих та 90 поранених за період (з початку повномасштабного вторгнення РФ)… Евакуація рятує життя. Попри те, що люди приїжджають — і їдуть також», — зазначив очільник міської військової адміністрації.

Раніше Лях розповів, що у Слов'янську готуються до опалювального сезону — і в деяких районах, у приватному секторі, він уже розпочався.