Отопительный сезон в Славянске: В некоторых районах уже тепло

В Славянске готовятся к отопительному сезону — и в некоторых районах, в частном секторе, он уже начался. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава городской военной администрации Вадим Лях.



«Сейчас готовим к запуску котельные», — отметил Лях.



По его словам, к первому ноября не удалось запустить все, что планировалось. Однако проводятся работы по запуску критической инфраструктуры. И второго ноября стартует процесс подачи тепла на некоторые многоквартирные дома.



Кроме того, сообщил мэр, организованы 11 пунктов обогрева в школах, детсадах, больницах. И если жители города попадут в такую ситуацию, что не будет отопления из-за новых повреждений и обстрелов, то им будет куда пойти. Такие пункты обогреваются твердотопливными котлами, там установлены генераторы — поэтому тепло будет, даже если пропадет электричество. Также есть еда и медикаменты.



«Топливо (для генераторов) есть. Понимаем, что не для постоянной работы — может на неделю или две. Чтобы людей или эвакуировать, или восстановить поврежденные объекты», — пояснил Лях.

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