Поезд «Краматорск – Одесса» будет курсировать каждый день — «Укрзалізниця»

Поезд №191/192 «Краматорск – Одесса» будет курсировать каждый день. Об этом сообщили в компании «Укрзалізниця».

Также в «Укрзалізнице» отметили, что открыли продажу билетов на ранее анонсированный ночной поезд «Краматорск – Одесса».



«Продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте Укрзализныци и в билетных кассах, цены стартуют от 364 грн», - сообщили в компании.



Первый рейс из Одессы отправится 5 ноября в 16:51, а из Краматорска – на следующий день, 6 ноября, в 15:20.



Поезд из Донецкой области будет следовать через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Плетеный Ташлык, Новоукраинку, Помошную, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, Балту, Подольск и Раздельную.



Также в «Укрзалізниця» напомнили, что запущенный в прошлом месяце после полугодового перерыва рейс «Киев - Краматорск» курсирует ежедневно, обслуживается скоростным Hyundai Rotem и имеет заполняемость около 75%.

Ранее глава Славянской военной администрации Вадим Лях заявил, что в городе увеличивается количество населения, однако в Славянске по-прежнему небезопасно.