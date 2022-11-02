Потяг «Краматорськ – Одеса» курсуватиме щодня — «Укрзалізниця»

Потяг №191/192 «Краматорськ – Одеса» курсуватиме щодня. Про це повідомили у компанії «Укрзалізниця».

Також в «Укрзалізниці» зазначили, що відкрили продаж квитків на раніше анонсований нічний потяг «Краматорськ – Одеса».



«Продаж здійснюється у застосунку, чат-ботах, на сайті Укрзалізниці та у квиткових касах, ціни стартують від 364 грн», - повідомили у компанії.



Перший рейс з Одеси вирушить 5 листопада о 16:51, а з Краматорська – наступного дня, 6 листопада, о 15:20.



Поїзд із Донецької області прямуватиме через Слов’янськ, Барвінкове, Лозову, Павлоград, Синельникове, Дніпро, Кам'янське, Вільногірськ, П'ятихатки, Олександрію, Знам'янку, Кропивницький, Плетений Ташлик, Новоукраїнку, Помічну, Первомайськ, Врадіївку, Любашівку, Балту, Подільськ та Роздільну. Прибуття до Одеси о 10:57.



Також в «Укрзалізниці» нагадали, що запущений минулого місяця після піврічної перерви рейс «Київ - Краматорськ» курсує щодня, обслуговується швидкісним Hyundai Rotem і має заповнюваність близько 75%.

Раніше голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях заявив, що в місті збільшується кількість населення, однак у Слов'янську, як і раніше, небезпечно.