Ипотеку под 3% смогут оформить еще 500 семей переселенцев

Еще 500 семей внутренне перемещенных лиц стали победителями отбора на получение льготных кредитов на жилье. Об этом сообщает Минреинтеграции.



Отмечается, что 1 ноября Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству отобрал еще 500 семей, которые смогут оформить кредит в рамках украинско-германского проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц». Эти семьи получили возможность приобрести жилье в кредит до 20 лет по самой низкой сегодня в Украине ставке — 3% в год.



Список победителей отбора опубликован на сайте фонда.



В ведомстве отметили, что в целом на сегодня с семьями-победителями заключены кредитные договоры на общую сумму 578,1 миллиона гривен.



Напомним, предыдущий отбор состоялся 20 сентября.