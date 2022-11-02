Іпотеку під 3% зможуть оформити ще 500 сімей переселенців

Ще 500 сімей внутрішньо переміщених осіб стали переможцями відбору на отримання пільгових кредитів на житло. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



Зазначається, що 1 листопада Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відібрав ще 500 сімей, які матимуть змогу оформити кредит у межах українсько-німецького проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». Ці сім'ї отримали можливість придбати житло в кредит до 20 років за найнижчою сьогодні в Україні ставкою — 3% на рік.



Список переможців відбору опубліковано на сайті фонду.



У відомстві зазначили, що в цілому на сьогодні із сім'ями-переможцями укладено кредитні договори на загальну суму 578,1 мільйона гривень.



Нагадаємо, попередній відбір відбувся 20 вересня.