Мэр города Олешки призвал жителей эвакуироваться

Жителей оккупированной Олешковской общины Херсонской области призвали эвакуироваться. Об этом сообщил мэр города Олеешки Евгений Рыщук.



«Уважаемые жители общины, по заявлениям так называемых руководителей оккупационной власти мы понимаем, что большая часть территории Олешковской ТО будет превращена в плацдарм для ведения боевых действий», - написал он.



Рыщук написал, что оккупанты перекрыли жителям выезд на подконтрольные Украине территории и сообщил, что насильственно эвакуировавшихся в РФ граждан предателями считать не будут.



Мэр города Олешки призвал оставшихся в населенных пунктах общины людей эвакуироваться, в том числе и в глубь Херсонской области.



Также Рыщук опубликовал фото объявления оккупационных «властей» области, в котором захватчики призывают жителей покинуть населенный пункт.

23 октября руководительница пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что украинские военные продолжают двигать линию фронта в Херсонской области, пока оккупанты концентрируют свои силы на левом берегу Днепра.