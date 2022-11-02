Мер міста Олешки закликав жителів евакуюватися

Жителів окупованої Олешківської громади Херсонської області закликали евакуюватись. Про це повідомив мер міста Олешки Євген Рищук.



«Шановні жителі громади із заяв так званих керівників окупаційної «влади» ми розуміємо, що більша частина території Олешківської ТО буде перетворена на плацдарм для ведення бойових дій», - написав він.



Рищук зазначив, що окупанти перекрили жителям виїзд на підконтрольні Україні території і повідомив, що громадян, які насильно евакуювалися в РФ, зрадниками вважати не будуть.



Мер міста Олешки закликав людей, що залишилися в населених пунктах, евакуюватися, у тому числі і в глиб Херсонської області.



Також Рищук опублікував фото оголошення окупаційної «влади» області, в якому загарбники закликають мешканців залишити населений пункт.

23 жовтня керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що українські військові продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині, поки окупанти концентрують свої сили на лівому березі Дніпра.