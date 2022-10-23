ВСУ продолжили двигать линию фронта в Херсонской области — Гуменюк

Украинские военные продолжают двигать линию фронта в Херсонской области, пока оккупанты концентрируют свои силы на левом берегу Днепра. Об этом сообщила руководительница пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



Она отметила, что украинские военные продолжают активные действия.



«Наша работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу», — рассказала Гуменюк.



Российские силы перемещают свои элитные подразделения и офицерский состав на левый берег, оставляя на правом только мобилизованных (по принципу «тех, кого не жалко») для сдерживания ВСУ.



«Да, они продолжают сами эвакуироваться с правого на левый берег. Это не столь стремительно происходит из-за того, что они используют только альтернативные переправы. Тот самый баржевый переход, который они создали вдоль Антоновского моста, тоже очень критичен и усложнен в использовании», — подчеркнула Гуменюк.



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