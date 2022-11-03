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В Сватово армия РФ прячется в школах и на предприятиях города

03 ноября 2022, 09:08

В Сватово армия РФ прячется в школах и на предприятиях города

В захваченном войсками РФ Сватово Луганской области оккупанты прячутся в школах и на предприятиях города. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

«Они ожидают наступления ВСУ на Сватово, поэтому в последнее время используют там так называемый «живой щит», прикрываясь гражданским населением. Подразделения россиян размещаются на предприятиях и в учебных заведениях, а вместе с тем образовательный процесс не прерван. Наоборот, юношей и девушек заставляют посещать школы, где базируются военные», - рассказали в администрации.

В Миловом и Новопскове оккупанты задерживают людей на один-два месяца. Отмечается, что после обысков в этих населённых пунктах исчезают люди. Таким образом оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия.

«Уже не раз сообщалось о значительных проблемах с наличием продуктов питания в Лисичанске. Но сейчас ситуация там «налаживается». Вместе с полиэтиленовой пленкой из татарстана привезли морковь, лук и свеклу. У кого есть дети – дают яблоки. Круп или мяса у россиян нет», - пишут в Луганской ОВА.

Также сообщается, что российские войска за минувшие сутки осуществляли попытки наступать вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки, кроме того, обстреливали территорию в районе Грековки, Надии, Площанки и Суходола.

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