У Сватовому армія РФ ховається у школах та на підприємствах міста

У захопленому військами РФ Сватовому Луганської області окупанти ховаються у школах та на підприємствах міста. Про це повідомили у Луганській ОВА.

«Вони очікують наступу ЗСУ на Сватове, тому останнім часом використовують там так званий «живий щит», прикриваючись цивільним населенням. Підрозділи росіян розміщуються на підприємствах та у навчальних закладах, а разом із тим освітній процес не перервано. Навпаки – юнаків та дівчат примушують відвідувати школи, де базуються військові», - розповіли в адміністрації.



У Миловому та Новопскові окупанти затримують людей на один-два місяці. Зазначається, що після обшуків у цих населених пунктах зникають люди. Таким чином, окупанти посилюють фільтраційні заходи.



«Вже неодноразово повідомлялося про значні проблеми із наявністю продуктів харчування в Лисичанську. Але зараз ситуація там «налагоджується». Разом із поліетиленовою плівкою із татарстану привезли моркву, цибулю та буряки. В кого є діти – дають яблука. Круп чи м’яса в росіян немає», - пише Луганська ОВА.

Також повідомляється, що російські війська минулої доби здійснювали спроби наступати поблизу Макіївки, Невського і Білогорівки, крім того, обстрілювали територію в районі Греківки, Надії, Площанки та Суходола.

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