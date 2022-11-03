В Мариуполе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия

В захваченном российскими войсками Мариуполе произошло усиление «репрессивного режима». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Проходит глобальная «зачистка» по Центральному, Приморскому и Кальмиусскому районам, преимущественно в местах проезда военной техники и дислокации оккупантов», - рассказал он, отметив, что патрули в составе комендатуры, МГБ захватчиков города ввели постоянный и поквартирный обход.



Андрющенко рассказал, что оккупанты проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в социальных сетях и частной переписке, а также проводят обыски домов и ищут украинскую символику, литературу и другое. К тому же, по данным советника мэра города, оккупанты переписывают личные данные всех жителей.



«Процесс фильтрации не останавливается. Общая очередь в количественных показателях только по Центральному району города составляет 15 тысяч человек. Ежедневно максимально до 30 человек проходят фильтрацию, из них в среднем до 5 человек ежедневно исчезают из-за арестов прямо в здании райотдела полиции оккупантов. Без бумажки о фильтрации невозможно трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на унизительную и рискованную процедуру выживания», - сообщил Андрющенко.

Ранее стало известно, что в захваченном армией РФ Мариуполе оккупанты стерли большую часть мурала «Милана», на котором изображена девочка, ставшая сиротой из-за войны в Донецкой области.