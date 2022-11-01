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Оккупанты почти полностью стерли мурал «Милана» в Мариуполе

01 ноября 2022, 13:17

Оккупанты почти полностью стерли мурал «Милана» в Мариуполе

В захваченном армией РФ Мариуполе оккупанты стерли большую часть мурала «Милана», на котором изображена девочка, ставшая сиротой из-за войны в Донецкой области. Об этом сообщает «УНИАН».

В 2015 году во время обстрела оккупационными войсками мариупольского микрорайона «Восточный» погибла мама Миланы, закрыв девочку собой.

Этот мурал был создан в 2018 году киевским стрит-арт художником Сашей Корбаном.

Мариупольский мурал «Милана» до оккупации

14 сентября Мариупольский городской совет сообщил, что в оккупированном городе от огня российских войск пострадал мурал «Переселенец».

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