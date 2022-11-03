У Маріуполі окупанти посилили фільтраційні заходи

У захопленому російськими військами Маріуполі сталося посилення "репресивного режиму". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Проходить глобальна «зачистка» Центральним, Приморським і Кальміусським районами, переважно в місцях проїзду військової техніки та дислокації окупантів», - розповів він, зазначивши, що патрулі у складі комендатури, МДБ загарбників міста запровадили постійний та поквартирний обхід.



Андрющенко розповів, що окупанти перевіряють телефони на наявність компрометуючих фото, повідомлень у соціальних мережах та приватному листуванні, а також проводять обшуки будинків та шукають українську символіку, літературу та інше. Крім того, за даними радника мера міста, окупанти переписують особисті дані всіх мешканців.



«Процес фільтрації не зупиняється. Загальна черга у кількісних показниках лише у Центральному районі міста становить 15 тисяч осіб. Щодня максимально до 30 осіб проходять фільтрацію, з них у середньому до 5 осіб щодня зникають через арешти прямо у будівлі райвідділу поліції окупантів. Без папірця про фільтрацію неможливе працевлаштування на будь-яку роботу, тому люди змушені йти на принизливу та ризиковану процедуру виживання», - повідомив Андрющенко.

Раніше стало відомо, що в захопленому армією РФ Маріуполі окупанти стерли більшу частину муралу «Мілана», на якому зображено дівчинку, яка стала сиротою через війну в Донецькій області.