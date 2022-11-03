Оккупанты вывозят на территорию РФ солнечные электростанции Херсонщины

В Херсонской области оккупанты планируют вывезти на территорию России солнечные электростанции и запретили пользоваться лодками. Об этом сообщили в ГУР МОУ.

В оккупированных районах Херсонской области оккупанты, по данным разведчиков, объявили о проведении «ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии», отмечается, что, если владельцы имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет «национализировано» и передано созданной оккупантами фейковой компании. А после этого, как пишут в ГУР МОУ, имущество планируется вывезти на территорию России.

«Продолжается незаконная «эвакуация» украинских граждан Херсонской области с правого берега Днепра. Чтобы привлечь людей к переезду, им предлагают получение так называемых «жилищных сертификатов» на приобретение жилья в России», - рассказали разведчики, отмечая, что в рамках «эвакуации» местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов, а в освободившееся жилье заселяются переодетые в гражданское военные из РФ. У местных также отбирают автомобили для использования оккупационных войск.

Также в ГУР МОУ сообщили, что интернаты Херсона вывезли детей на территорию Крыма, разместив детей, на базе одной из психиатрических больниц Симферополя, а еще на территорию оккупированного полуострова перевезли заключенных херсонской колонии.

«Местных жителей предупреждают, что все причалы (даже небольшие деревенские) должны быть пустыми. В случае нахождения каких-либо плавсредств, их либо уничтожат, либо конфискуют», - сообщили разведчики.

К тому же в течение нескольких последних недель, по данным ГУР МОУ, идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке, владельцев баз отдыха заставляют расселять переселенцев.

Ранее замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска, по всей видимости, в скором времени покинут правый берег Днепра в Херсонской области.