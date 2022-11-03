Окупанти вивозять на територію РФ сонячні електростанції Херсонщини

На Херсонщині окупанти планують вивезти на територію Росії сонячні електростанції та заборонили користуватися човнами. Про це повідомили у ГУР МОУ.

В окупованих районах Херсонської області окупанти, за даними розвідників, оголосили про проведення «ревізії об'єктів сонячної генерації електроенергії», зазначається, що якщо власники майна не з'являться у встановлені терміни, щоб засвідчити своє право власності, майно буде «націоналізовано» та передано створеній окупантами фейковій компанії. А після цього, як пишуть ГУР МОУ, майно планується вивезти на територію Росії.

«Продовжується незаконна «евакуація» українських громадян Херсонської області з правого берега Дніпра. Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих «житлових сертифікатів» на придбання житла в РФ», - розповіли розвідники, зазначаючи, що в рамках «евакуації» місцевих жителів примусово виселяють з квартир і будинків, а в житло, що звільнилося, заселяються переодягнених цивільихі військових з РФ. У місцевих також вибирають автомобілі для використання окупаційних військ.

Також у ГУР МОУ повідомили, що інтернати Херсона вивезли дітей на територію Криму, розмістивши їх на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя, а ще на територію окупованого півострова перевезли в'язнів херсонської колонії.

«Місцевих жителів попереджають, що всі причали (навіть невеликі сільські) мають бути порожніми. В разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують», - повідомили розвідники.

До того ж, протягом кількох останніх тижнів, за даними ГУР МОУ, йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації в пансіонати, розташовані на Арабатській Стрілці, власників баз відпочинку змушують розселяти переселенців.

Раніше заступник голови окупаційної адміністрації регіону Кирило Стремоусов повідомив, що російські війська, мабуть, незабаром залишать правий берег Дніпра в Херсонській області.