Российские войска скоро покинут Херсон, заявил Стремоусов. Со здания ОГА исчез флаг РФ

Российские войска, по всей видимости, в скором времени покинут правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.



«Скорее всего наши войска будут уходить на левый берег и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться», — сказал он в эфире «Соловьев Live».



Стремоусов добавил, что сегодня объявлено уже об эвакуации левобережной части Херсонской области. Речь о 15-километровой зоне от Днепра.



На фоне этого в соцсетях появились сообщения о том, что в Херсоне со здания облгосадминистрации исчез флаг России. Также появилась информация о том, что армия РФ уже покинула свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и в Белозерке на правом берегу Днепра.

Накануне оккупационная администрация Херсонской области объявила о прекращении транспортного сообщения через Днепр.



18 октября оккупанты объявили об «эвакуации» местных жителей из Херсона под предлогом наступления ВСУ. Планировалось, что на левый берез Днепра вывезут до 60 тысяч человек.