«Интерсити» и электрички: Лях рассказал о работе ж/д в Славянске

Из Славянска Донецкой области сегодня можно выехать в иные регионы Украины — железнодорожным транспортом. Об этом рассказал глава городской военной администрации Вадим Лях.



Лях уточнил, что сегодня из Славянска поездом «Интерсити» можно выехать в Киев. Ходят электрички в Краматорск и Лозовую. С 6 ноября начнет курсировать поезд Краматорск — Одесса.



Он также отметил, что железнодорожники восстанавливают линии, проводят ремонт путей и вагонов.



«Трудно переоценить вклад "Укрзализныци" в организацию эвакуации населения Донецкой области и Славянской громады в целом», — сказал мэр.