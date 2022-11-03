«Інтерсіті» та електрички: Лях розповів про роботу залізниці у Слов'янську

Зі Слов'янська Донецької області сьогодні можна виїхати в інші регіони України — залізничним транспортом. Про це розповів очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.



Лях уточнив, що сьогодні зі Слов'янська потягом «Інтерсіті» можна виїхати до Києва. Ходять електрички до Краматорська та Лозової. З 6 листопада почне курсувати поїзд Краматорськ — Одеса.



Він також зазначив, що залізничники відновлюють лінії, проводять ремонт колій та вагонів.



«Важко переоцінити внесок "Укрзалізниці" в організацію евакуації населення Донецької області та Слов'янської громади загалом», — сказав мер.