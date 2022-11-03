Удалось освободить 107 воинов, много раненых: В ОП рассказали об обмене пленными

Обмен пленными. Фото: ОП

Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Удалось освободить 107 воинов: шесть 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГПСУ, НПУ, ГССТ, нацгвардейцы, среди которых трое "азовцев". 74 бойца защищали "Азовсталь". Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город», — перечислил Ермак.



По его словам, удалось вернуть домой многих раненых в боях.



«В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец, пострадавший в результате взрыва в Еленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте», — уточнил Ермак.



Он подчеркнул, что государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них.