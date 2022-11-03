Вдалося звільнити 107 воїнів, багато поранених: В ОП розповіли про обмін полоненими

Обмін полоненими. Фото: ОП

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Про це заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Вдалося звільнити 107 воїнів: шість офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці з ЗСУ, ВМС, ТРО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє "азовців". 74 бійці захищали "Азовсталь". Деякі добровольці летіли вертольотом до Маріуполя, щоб рятувати життя та воювати за місто», — перелічив Єрмак.



За його словами, вдалося повернути додому багатьох поранених у боях.



«Зокрема, нам вдалося обміняти тяжко поранених та лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць, який постраждав внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Багато наших хлопців отримали поранення ще в березні», — уточнив Єрмак.



Він наголосив, що держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них.