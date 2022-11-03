Из Марьинки выехали все жители

Из Марьинки эвакуировано все гражданское население. Об этом сообщает пресс-служба на ГУНП в Донецкой области.



«В городе не уцелело ни одного здания. В течение восьми месяцев полномасштабной войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям выехать из-под обстрелов. Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения», - говорится в сообщении.



В тоже время в соседней Красногоровке остается еще около 800 жителей, проинформировали в полиции. В городе нет воды, света и газоснабжения. Полицейские занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорвавшихся снарядах и доставляют гуманитарные грузы.



«Во время очередного рейса в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт, раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион», - сообщили в полиции.



Учитывая тяжелую ситуацию в городе, полицейские еще раз призвали не ждать с выездом.