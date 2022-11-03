З Мар'їнки виїхали всі мешканці

03 листопада 2022, 20:10

З Мар'їнки виїхали всі мешканці

З Мар'їнки евакуйовано все громадянське населення. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Донецькій області.

«У місті не вціліло жодної будівлі. Протягом восьми місяців повномасштабної війни поліцейський екіпаж "Білий янгол" допомагав людям виїхати з-під обстрілу. Зараз у Мар'їнці не залишилося цивільного населення», - йдеться у повідомленні.

Водночас у сусідній Красногорівці залишається ще близько 800 жителів, повідомили у поліції. У місті немає води, світла та газопостачання. Поліцейські займаються евакуацією, рятують поранених, виїжджають на повідомлення про снаряди, що не розірвалися, і доставляють гуманітарні вантажі.

«Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати в безпечний регіон», - повідомили у поліції.

З огляду на важку ситуацію в місті поліцейські ще раз закликали не чекати з виїздом.

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