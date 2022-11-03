«Суд» в Севастополе признал погибшими 17 моряков с затонувшего крейсера «Москва»

«Суд» в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 человек из воинской части, в которой служили моряки с затонувшего крейсера «Москва». Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на данные «суда».



Дмитрий Шкребец, отец моряка-срочника с крейсера, подтвердил изданию, что его сына признали погибшим.



«Прошли закрытые суды по заявлениям родителей о признании пропавших сыновей погибшими. Все остальные пропавшие моряки, родители которых такие заявления не писали, автоматически признаются погибшими по прошествии шести месяцев», – сообщил он.



16 дел было рассмотрено еще летом, еще одно – в сентябре. По 12 делам решение уже вступило в силу. Шкребец рассказал, что интересы семей представляли военная прокуратура и командование части.



По данным «Агентства», среди истцов есть однофамильцы погибших моряков, о которых сообщали СМИ, в том числе Виталия Бегерского, Данилы Герка, Ивана Франтина и Леонида Савина.

Крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате пожара и взрывов в ночь с 13 на 14 апреля. Украинская сторона заявила, что атаковала российский флагман двумя противокорабельными ракетами «Нептун». Минобороны РФ до сих пор не подтвердило потерю корабля в боевых действиях.



По разным оценкам, численность экипажа «Москвы» составляла от 416 до 680 человек. Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военных, находившихся на крейсере. Родственники заявляли о не менее чем 40 погибших.