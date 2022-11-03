«Суд» у Севастополі визнав загиблими 17 моряків із затонулого крейсера «Москва»

«Суд» в анексованому Севастополі визнав загиблими 17 людей із військової частини, в якій служили моряки із затонулого крейсера «Москва». Про це повідомляє "Агентство" з посиланням на дані "суду".



Дмитро Шкребець, батько моряка-строковика з крейсера, підтвердив, що його сина визнали загиблим.



«Пройшли закриті суди за заявами батьків про визнання зниклих синів загиблими. Всі інші зниклі моряки, батьки яких такі заяви не писали, автоматично визнаються загиблими після шести місяців», – повідомив він.



16 справ було розглянуто ще влітку, ще одну – у вересні. У 12 справах рішення вже набуло чинності. Шкребець розповів, що інтереси сімей представляли військова прокуратура та командування частини.



За даними «Агентства», серед позивачів є однофамільці загиблих моряків, про яких повідомляли ЗМІ, зокрема Віталія Бегерського, Данила Герка, Івана Франтіна та Леоніда Савіна.

Крейсер «Москва» отримав серйозні пошкодження внаслідок пожежі та вибухів у ніч із 13 на 14 квітня. Українська сторона заявила, що атакувала російський флагман двома протикорабельними ракетами "Нептун". Міноборони РФ досі не підтвердило втрату корабля у бойових діях.



За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб. Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про одного загиблого та 27 зниклих безвісти військових, які перебували на крейсері. Родичі заявляли про щонайменше 40 загиблих.