В «Укрэнерго» рассказали, в каких областях будут ограничивать электроснабжение в пятницу

В компании «Укрэнерго» рассказали, в каких областях будут ограничивать электроснабжение в пятницу, 4 ноября.



Графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Кроме того, с 7:00 до 22:00 – в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.



«Предоставить информацию о сроках отключений именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго). Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры», – отметили в «Укрэнерго».



По данным властей, из-за российских обстрелов в Украине серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.