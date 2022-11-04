В «Укренерго» розповіли, у яких областях обмежуватимуть електропостачання у п'ятницю

У компанії «Укренерго» розповіли, у яких областях обмежуватимуть електропостачання у п'ятницю, 4 листопада.



Графіки погодинних відключень діятимуть у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Крім того, з 7:00 до 22:00 – у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.



«Надати інформацію про терміни відключень саме вашої вулиці чи району – обов'язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго). Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилося через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонного зниження температури», – зазначили в «Укренерго».



За даними влади, через російські обстріли в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури.