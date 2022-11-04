«ДНР» заявила об одной погибшей и десяти раненых за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки погибла одна мирная жительница — в Макеевке.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском районе Макеевки, а также в Степном.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 3 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли восемь человек. Еще 14 — ранены.



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