«ДНР» заявила про одну загиблу та десять поранених за добу

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території минулої доби загинула одна мирна мешканка — у Макіївці.
Як повідомляє так звана «СЦКК ДНР», поранення різного ступеня тяжкості отримали десять цивільних осіб у Київському та Петрівському районах Донецька, Центрально-Міському районі Макіївки, а також у Степовому.
Читайте також:Центр Макіївки потрапив під обстріл, загинула жінка
На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 3 листопада, внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули вісім людей. Ще 14 — поранені.
Дивіться також: