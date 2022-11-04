«ДНР» заявила про одну загиблу та десять поранених за добу

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території минулої доби загинула одна мирна мешканка — у Макіївці.



Як повідомляє так звана «СЦКК ДНР», поранення різного ступеня тяжкості отримали десять цивільних осіб у Київському та Петрівському районах Донецька, Центрально-Міському районі Макіївки, а також у Степовому.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 3 листопада, внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули вісім людей. Ще 14 — поранені.



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