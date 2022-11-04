Кабмин назначил Чернышова главой «Нафтогаза»

Экс-министр развития громад и территорий Алексей Чернышов стал главой «Нафтогаза». Опубликовано соответствующее распоряжение Кабмина.
В документе говорится, что Чернышов назначен председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"». Распоряжение вступает в силу сегодня, 4 ноября.
В еще одном распоряжении говорится, что временно исполнять обязанности главы Министерства развития громад и территорий Украины будет Василий Лозинский.
Напомним, Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий Украины.