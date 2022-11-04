Кабмин назначил Чернышова главой «Нафтогаза»

Экс-министр развития громад и территорий Алексей Чернышов стал главой «Нафтогаза». Опубликовано соответствующее распоряжение Кабмина.



В документе говорится, что Чернышов назначен председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"». Распоряжение вступает в силу сегодня, 4 ноября.



В еще одном распоряжении говорится, что временно исполнять обязанности главы Министерства развития громад и территорий Украины будет Василий Лозинский.



Напомним, Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий Украины.