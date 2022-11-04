Кабмін призначив Чернишова головою «Нафтогазу»

Ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов став головою «Нафтогазу». Опубліковано відповідне розпорядження Кабміну.



У документі йдеться, що Чернишов призначений головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"». Розпорядження набирає чинності сьогодні, 4 листопада.



У ще одному розпорядженні йдеться, що тимчасово виконуватиме обов'язки очільника Міністерства розвитку громад та територій України Василь Лозинський.



Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.