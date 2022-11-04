Оперативная ситуация на Донетчине: Больше всего пострадал Покровск

За минувшие сутки в Донецкой области больше всего от обстрелов со стороны российских сил пострадал Покровск. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, в Покровске ракетными ударами повреждена школа и по меньшей мере 22 дома. Один гражданский погиб, еще шесть получили ранения.



«На Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар: уничтожена подстанция, повреждены пять домов. На Донецком направлении — без пострадавших. В Марьинской громаде под огнем Марьинка, Красногоровка, Константиновка и Максимильяновка. В Очеретинской громаде — окрестности Первомайского. В Авдеевке были одиночные "прилеты" ночью, а утром — обстрелы из артиллерии и "Градов" по центру города», — проинформировал глава области.



Кириленко также сообщил, что на Горловском направлении, в Бахмуте, есть погибшие и раненые. Повреждены девять частных домов и одна многоэтажка. В Торецке поврежден дом, без жертв. В Соледарской громаде было громко возле Бахмутского и Яковлевки, в Светлодарской — на станции Майорск.



Кроме того, отметил руководитель ОВА, продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 3 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли восемь человек. Еще 14 — ранены.



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