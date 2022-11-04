Оперативна ситуація на Донеччині: Найбільше постраждав Покровськ

Минулої доби в Донецькій області найбільше від обстрілів з боку російських сил постраждав Покровськ. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, у Покровську ракетними ударами пошкоджено школу та щонайменше 22 будинки. Один цивільний загинув, ще шість отримали поранення.



«На Волноваському напрямку під обстріл потрапив Вугледар: знищено підстанцію, пошкоджено п'ять будинків. На Донецькому напрямку — без потерпілих. У Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка та Максимільянівка. В Очеретинській громаді — околиці Первомайського. В Авдіївці були поодинокі "прильоти" вночі, а вранці — обстріли з артилерії та "Градів" по центру міста», — поінформував очільник області.



Кириленко також повідомив, що на Горлівському напрямку, в Бахмуті, є загиблі та поранені. Пошкоджено дев'ять приватних будинків та одну багатоповерхівку. У Торецьку пошкоджено будинок, без жертв. У Соледарській громаді було гучно біля Бахмутського та Яковлівки, у Світлодарській — на станції Майорськ.



Крім того, зазначив керівник ОВА, тривають масовані обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 3 листопада, через обстріли з боку російських сил загинули вісім людей. Ще 14 — поранені.



Дивіться також:





