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Николаев жил без обстрелов только 44 дня, половина жителей выехали — Сенкевич

04 ноября 2022, 12:39

Николаев жил без обстрелов только 44 дня, половина жителей выехали — Сенкевич

За весь период с начала полномасштабного вторжения в Украину российские силы не обстреливали Николаев только 44 дня. Об этом на брифинге сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«За 255 дней войны Николаев не обстреливали 44 дня, все остальные дни мы были под пытками», — сказал Сенкевич.

По его словам, из-за этого переселенцы в городе не остаются: не чувствуют себя в безопасности и едут дальше.

Мэр также сообщил, что сейчас в городе остаются около 220-230 тысяч жителей, в то время как до начала полномасштабной войны было 486 тысяч.

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