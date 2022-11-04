Миколаїв жив без обстрілів лише 44 дні, половина жителів виїхали — Сєнкевич

За весь період від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські сили не обстрілювали Миколаїв лише 44 дні. Про це на брифінгу повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.



«За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали 44 дні, решту ми були під тортурами», — сказав Сєнкевич.



За його словами, через це переселенці у місті не залишаються: не почуваються у безпеці та їдуть далі.



Мер також повідомив, що зараз у місті залишаються близько 220-230 тисяч мешканців, тоді як до початку повномасштабної війни було 486 тисяч.

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