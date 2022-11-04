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В частном секторе оккупированной Горловки прогремели взрывы

04 ноября 2022, 12:37

В частном секторе оккупированной Горловки прогремели взрывы

В оккупированной российскими войсками в 2014 году Горловке Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Судя по опубликованным фото пострадал как минимум частный сектор города.

В Горловке есть поврежденные и разрушенные частные дома.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека.

Утром так называемый «СЦКК ДНР» сообщил о ночном обстреле оккупированной Макеевки.

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